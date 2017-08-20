Конте: "Сегодня был хороший день для "Челси"

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Конте: "Сегодня был хороший день для "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над "Тоттенхэмом" (2:1) в матче первого тура чемпионата Англии.

"Я благодарен своим игрокам, которые вышли на поле с нужным настроем в трудный момент для клуба. Мне понравилось, как они бились за каждый мяч и показали, что по-прежнему голодны до побед. Фанаты гнали нас вперед, это был хороший день для "Челси". 

Если вспомнить прошлый матч с "Бернли", то статистически мы обыграли их. У нас был плохой первый тайм, но во второй половине мы были хороши. Я попросил футболистов сыграть сегодня также, как во втором тайме против "Бернли". Я доволен своими игроками, которые стремятся прогрессировать", - приводит слова Конте BBC.

Не пропустите: "Тоттенхэм" - "Челси" - 1:2 (обзор). | http://soccernews.ru

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