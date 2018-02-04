Конте: "Сейчас "Челси" борется за попадание в Лигу Чемпионов"



Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о задачах команды на остаток сезона.

"Нам необходимо быть реалистами. Сейчас мы боремся за попадание в Лигу Чемпионов. Мы должны быть сильными и принять это. Летом нам необходимо приобрести двух-трех игроков, но не восьмерых. Не стоит забывать, что прошлым летом мы купили восемь футболистов, но потратили намного меньше, чем те клубы, которые купили двоих или троих новичков.

"Челси" нужен серьезный фундамент. из 15-16 футболистов. В последние годы мы потеряли нескольких сильных игроков. Поэтому нам нужно создать базис, который позволит бороться за другими командами", - приводит слова Конте Daily Mail.

После 26 туров "Челси" занимает четвертое место в Премьер-лиге.

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