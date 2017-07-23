Конте: "Сейчас нелегко работать на рынке"

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Конте: "Сейчас нелегко работать на рынке"Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте не намерен прекращать работу на трансферном рынке.

"Сейчас нелегко работать на рынке, поскольку для этого нужны сумасшедшие деньги. Но мы должны улучшить команду, потому что следующий сезон будет непростым. Я не трачу деньги только ради того, чтобы тратить.
Но, чтобы успешно выступать в четырех турнирах, нам нужно больше игроков", - цитирует наставника "аристократов" The Sun.

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