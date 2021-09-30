Конте сказал, что "Челси" не умеет использовать Лукаку
Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен
Экс-тренер "Бари", "Ювентуса", сборной Италии, "Челси" и "Интера" Антонио Конте считает, что наставник "аристократов" Томас Тухель неправильно использует бельгийского форвард Ромелу Лукаку.
"Тренер считается хорошим, если при нем игроки прибавляют. Я считаю, что мы в "Интере" отлично поработали с Ромелу за эти два года.
Это очень специфичный нападающий. Лукаку очень опасен, когда он в штрафной. А когда он начинает забег из средней линии, то может набрать очень большую скорость. Очень тяжело найти центрфорварда, который также способен делать забеги из полузащиты.
Такие же характеристики я вижу сейчас у Эрлинга Холанда. За Лукаку я следил очень давно и хотел подписать его в "Челси", даже когда он еще играл в "Вест Бромвиче".
По ходу матча может случиться момент, когда Лукаку необходимо включиться в игру, но он в любом случае один из сложнейших соперников, когда играешь против него. Думаю, сейчас "Челси" пока не понял, как использовать Ромелу.
В прошлом сезоне у них не было настоящего центрфорварда, в команде была ротация на этой позиции, в то время как Ромелу является настоящим столбом в атаке. Если они научатся использовать Лукаку, обыграть эту команду в Лиге чемпионов будет крайне сложно", – заявил итальянский специалист.
Напомним, что "Челси" купил Лукаку у "Интера" прошедшим летом за 115 миллионов евро, установив новый трансферный рекорд для себя.
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