Конте сказал, что "Челси" не умеет использовать Лукаку

Теги челсиромелу лукакуантонио конте

Конте сказал, что "Челси" не умеет использовать ЛукакуФото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Экс-тренер "Бари", "Ювентуса", сборной Италии, "Челси" и "Интера" Антонио Конте считает, что наставник "аристократов" Томас Тухель неправильно использует бельгийского форвард Ромелу Лукаку.

"Тренер считается хорошим, если при нем игроки прибавляют. Я считаю, что мы в "Интере" отлично поработали с Ромелу за эти два года.

Это очень специфичный нападающий. Лукаку очень опасен, когда он в штрафной. А когда он начинает забег из средней линии, то может набрать очень большую скорость. Очень тяжело найти центрфорварда, который также способен делать забеги из полузащиты.

Такие же характеристики я вижу сейчас у Эрлинга Холанда. За Лукаку я следил очень давно и хотел подписать его в "Челси", даже когда он еще играл в "Вест Бромвиче".

По ходу матча может случиться момент, когда Лукаку необходимо включиться в игру, но он в любом случае один из сложнейших соперников, когда играешь против него. Думаю, сейчас "Челси" пока не понял, как использовать Ромелу.

В прошлом сезоне у них не было настоящего центрфорварда, в команде была ротация на этой позиции, в то время как Ромелу является настоящим столбом в атаке. Если они научатся использовать Лукаку, обыграть эту команду в Лиге чемпионов будет крайне сложно", – заявил итальянский специалист.

Напомним, что "Челси" купил Лукаку у "Интера" прошедшим летом за 115 миллионов евро, установив новый трансферный рекорд для себя.

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