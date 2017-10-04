Конте следующим летом может возглавить "Милан"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте, конфликтующий с руководством лондонского клуба, уже следующим летом может вернуться в итальянскую Серию А.

Как сообщает Corriere Dello Sport, в услугах 48-летнего специалиста заинтересован "Милан", руководство которого недовольно работой нынешнего наставника Винченцо Монтеллы.

Отмечается, что кандидатура Конте является приоритетной для боссов "россонери".

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