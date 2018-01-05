Конте: "Слова Моуринью про клоуна? Может, он говорил о себе в прошлом?"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте дал оценку словам наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который считает, что во время матча не обязательно слишком проявлять эмоции.
"Мне кажется, что Моуринью нужно вспомнить, как он вел себя раньше. Быть может он говорил о себе? Некоторые забывают о своих прошлых словах и поступках", - приводит слова Конте The Telegraph.
Ранее Моуринью сказал: "Если я не веду себя как клоун на бровке поля, значит потерял страсть к игре?". Возможно португалец имел ввиду Конте и главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, которые очень эмоционально ведут себя в ходе игр.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12