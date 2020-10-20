Конте: "Смешно, что кто-то не считает "Реал" фаворитами в ЛЧ. За них играют великие чемпионы"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте высказался по поводу слов о том, что у его команды шансов успешно провести Лигу Чемпионов больше, чем у "Реала", выступающего с миланцами в одной группе.

"Не знаю, так ли это на самом деле. Мы говорим о команде, которая выиграла Ла Лигу в прошлом сезоне, о клубе, в котором выступают великие чемпионы.

Забавно, что их не считают фаворитами. Если мы ставим под сомнение шансы "Реала", это значит, что футбол меняется, а я потерял представление о реальности.

Конечно, сейчас "Интер" стал опытнее, весь состав стал сильнее. С этой точки зрения мы лучше подготовлены", - цитирует Goal.com Конте.

Завтра, 21 октября, "Интер" сыграет с дортмундской "Боруссией" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Начало встречи - в 22:00 (мск).

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