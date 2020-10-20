Конте: "Смешно, что кто-то не считает "Реал" фаворитами в ЛЧ. За них играют великие чемпионы"

Теги антонио контеинтер миланреал мадрид

Конте: "Смешно, что кто-то не считает "Реал" фаворитами в ЛЧ. За них играют великие чемпионы"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте высказался по поводу слов о том, что у его команды шансов успешно провести Лигу Чемпионов больше, чем у "Реала", выступающего с миланцами в одной группе.

"Не знаю, так ли это на самом деле. Мы говорим о команде, которая выиграла Ла Лигу в прошлом сезоне, о клубе, в котором выступают великие чемпионы.

Забавно, что их не считают фаворитами. Если мы ставим под сомнение шансы "Реала", это значит, что футбол меняется, а я потерял представление о реальности.

Конечно, сейчас "Интер" стал опытнее, весь состав стал сильнее. С этой точки зрения мы лучше подготовлены", - цитирует Goal.com Конте.

Завтра, 21 октября, "Интер" сыграет с дортмундской "Боруссией" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Начало встречи - в 22:00 (мск).

А еще: Конте - самый высокооплачиваемый тренер в Серии А | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дубль Мората помог "Ювентусу" обыграть "Динамо" Киев в матче Лиги Чемпионов

Дубль Мората помог "Ювентусу" обыграть "Динамо" Киев в матче Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов