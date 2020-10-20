Конте: "Смешно, что кто-то не считает "Реал" фаворитами в ЛЧ. За них играют великие чемпионы"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте высказался по поводу слов о том, что у его команды шансов успешно провести Лигу Чемпионов больше, чем у "Реала", выступающего с миланцами в одной группе.
"Не знаю, так ли это на самом деле. Мы говорим о команде, которая выиграла Ла Лигу в прошлом сезоне, о клубе, в котором выступают великие чемпионы.
Забавно, что их не считают фаворитами. Если мы ставим под сомнение шансы "Реала", это значит, что футбол меняется, а я потерял представление о реальности.
Конечно, сейчас "Интер" стал опытнее, весь состав стал сильнее. С этой точки зрения мы лучше подготовлены", - цитирует Goal.com Конте.
Завтра, 21 октября, "Интер" сыграет с дортмундской "Боруссией" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Начало встречи - в 22:00 (мск).
А еще: Конте - самый высокооплачиваемый тренер в Серии А | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17