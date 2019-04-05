Конте согласился возглавить "Интер"

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Конте согласился возглавить "Интер"

Новым главным тренером миланского "Интера" может стать Антонио Конте, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский специалист уже согласился возглавить клуб. На его кандидатуре настаивает генеральный директор клуба Беппе Маротта, который работал с ним в "Ювентусе". Нынешний наставник миланского клуба Лучано Спаллетти, скорее всего, будет отправлен в отставку в случае не выхода "Интера" в Лигу Чемпионов.

Также сообщается, что Конте одобрил продажу нападающего Мауро Икарди и согласен заменить его на форварда "Ромы" Эдина Джеко.

Не пропустите: "Интер" и "Рома" заинтересованы в приглашении Моуринью. | http://soccernews.ru

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