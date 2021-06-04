Конте сомневается в проекте "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм Конте/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио, экс-главный тренер "Интера" Антонио Конте сомневается в перспективах назначения в "Тоттенхэм".

Специалист не уверен, что нынешний состав лондонского клуба будет конкурентоспособен в ближайших сезонах.

На данный момент итальянец склоняется к тому, чтобы отказать лондонскому клубу.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в "Тоттенхэме" были уверены, что Конте примет предложение.

В прошедшем сезоне тренер привел "Интер" к победе в чемпионате Италии, однако покинул клуб, узнав о планах руководства по сокращению финансирования.

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