Конте дал совет игрокам "Интера", как правильно заниматься сексом

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Конте дал совет игрокам "Интера", как правильно заниматься сексом

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте рассказал о своих рекомендациях для футболистов касательно секса.

"В течение сезона я советую игрокам заниматься быстрым сексом с минимальными усилиями. Лучше, чтобы их партнёры были сверху. Желательно также, чтобы секс был с жёнами, поскольку другие девушки требуют больше усилий", - сказал Конте в интервью L’Equipe.

50-летний тренер возглавил "нерадзурри" 31 мая этого года, заключив контракт до 2022 года.

По итогам 12 туров "Интер" занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на одно очко.

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