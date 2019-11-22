Конте дал совет игрокам "Интера", как правильно заниматься сексом
Наставник миланского "Интера" Антонио Конте рассказал о своих рекомендациях для футболистов касательно секса.
"В течение сезона я советую игрокам заниматься быстрым сексом с минимальными усилиями. Лучше, чтобы их партнёры были сверху. Желательно также, чтобы секс был с жёнами, поскольку другие девушки требуют больше усилий", - сказал Конте в интервью L’Equipe.
50-летний тренер возглавил "нерадзурри" 31 мая этого года, заключив контракт до 2022 года.
По итогам 12 туров "Интер" занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7