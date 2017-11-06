Конте сожалеет об уходе Эменало из "Челси"

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Конте сожалеет об уходе Эменало из "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сожалеет об уходе из лондонского клуба Майкла Эменало, который занимал пост технического директора.

"Мне очень жаль, что Майкл уходит из "Челси". Хочу поблагодарить его за всю помощь и поддержку, которую он мне оказывал с того момента, как я здесь оказался. Мне очень нравилось с ним работать, мы вместе праздновали чемпионство в мае. Желаю ему самого наилучшего в будущем" - цитирует итальянского специалиста официальный сайт "синих".

Стоит отметить, что Эменало ушёл в отставку, в том числе, и из-за слухов о возможном увольнении Конте. | http://soccernews.ru

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