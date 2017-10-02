Конте сравнил чемпионаты Англии и Италии

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что первенство Англии сложнее итальянского.

Наставник связывает это с тем, что в Италии лидеры продают многих футболистов.

"В Премьер-лиге любой команде тяжело защитить титул. Мы выигрывали чемпионство в Италии с "Ювентусом", я ожидал конкуренции от "Милана". Но они продали Ибрагимовича и Тиагу Силву "ПСЖ" и стали слабее. Выиграть скудетто во второй раз подряд было непросто, но легче, чем в первый. В Англии же по сравнению с прошлым сезоном топ-клубы стали сильнее", - сказал он.

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