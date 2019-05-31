Конте стал пятым в рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров мира
Сегодня, 31 мая, "Интер" объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера клуба.
По данным Gazzetta dello Sport, в миланском клубе 49-летний специалист будет зарабатывать 11 миллионов евро в год. Таким образом, Конте стал пятым в рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров мира.
Первым по этому показателю является Диего Симеоне ("Атлетико", 23 млн), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 18 млн), Эрнесто Вальверде ("Барселона", 12,5 млн) и Зинедин Зидан ("Реал", 12 млн).
Конте сменил у руля "Интера" Лучано Спаллетти, который был отправлен в отставку накануне. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
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|Лацио
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|38
|53
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|Болонья
|38
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|Сассуоло
|38
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|СПАЛ
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|38
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|Кальяри
|38
|41
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|38
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|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17