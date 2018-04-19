Конте стал третьим тренером "Челси", который проведет с клубом 100 матчей при Абрамовиче

Теги челсиантонио конте

Конте стал третьим тренером "Челси", который проведет с клубом 100 матчей при Абрамовиче
Перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии "Бернли" - "Челси" стал сотым для Антонио Конте на посту главного тренера лондонского клуба, сообщает Sky Sports.

Стоит отметить, что итальянский тренер стал лишь третьим специалистом, который добрался до этой отметке в эпоху владельца "Челси" Романа Абрамовича

Ранее подобное удавалось Жозе Моуринью (321 матч в периоды 2004-2007 и 2013-2015) и Карло Анчелотти (109 - 2009-2011).

Напомним, что Конте возглавил "Челси" в 2016 году и в прошлом сезоне привел клуб к чемпионскому титулу.

В этом сезоне "аристократы" занимают лишь пятое место и, скорее всего, не попадут в Лигу Чемпионов. Что касается Конте, то он с немалой долей вероятности будет отправлен в отставку.

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