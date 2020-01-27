Конте стало плохо после очередной неудачи "Интера"

Теги интер миланантонио конте

Конте стало плохо после очередной неудачи "Интера"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте вынужден был обратиться к врачам после матча 21-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (1:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, у специалиста началась тахикардия (увеличение частоты сердечных сокращений. Прим. - Soccernews). Сердце тренера стало биться 100 раз в минуту вместо положенных 50-ти.

"Интер" в третий раз подряд сыграл вничью в Серии А, но благодаря поражению "Ювентуса" от "Наполи" (1:2), отставание миланского клуба от лидера сократилось до трех очков.

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