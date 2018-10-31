Конте требовал от Переса продажи Рамоса в зимнее трансферное окно

Теги реал мадридантонио контефлорентино перессерхио рамос

Конте требовал от Переса продажи Рамоса в зимнее трансферное окноИспанской прессе стало известно очередное требование, которое предъявлял президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу известный итальянский тренер Антонио Конте.

Так, согласно сведениям Football Espana, 49-летний специалист требовал от босса королевского клуба продажи уже в январе капитана команды Серхио Рамоса. Сообщается, что наставник желал получить полный контроль над раздевалкой "сливочных", поэтому он, в случае своего переезда на "Сантьяго Бернабеу", хотел избавиться от игрока с непрекословным авторитетом среди партнеров по команде.

Напомним,  Рамос поставил лайк фото, которое жестко критикует других игроков "Реала". | soccernews.ru

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