Конте требовал от Переса продажи Рамоса в зимнее трансферное окно

Испанской прессе стало известно очередное требование, которое предъявлял президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу известный итальянский тренер Антонио Конте.

Так, согласно сведениям Football Espana, 49-летний специалист требовал от босса королевского клуба продажи уже в январе капитана команды Серхио Рамоса. Сообщается, что наставник желал получить полный контроль над раздевалкой "сливочных", поэтому он, в случае своего переезда на "Сантьяго Бернабеу", хотел избавиться от игрока с непрекословным авторитетом среди партнеров по команде.

Напомним, Рамос поставил лайк фото, которое жестко критикует других игроков "Реала". | soccernews.ru