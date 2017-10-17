Конте требует купить нового форварда

Главный тренер "Челси" Антонио Конте обозначил главный приоритет на зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, наставник "синих" хочет в январе купить нового форварда. В шорт лист лондонского клуба входят Джейми Варди ("Лестер"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас") и Ричмонд Боачи ("Црвена Звезда").

Также отмечается, что в случае подписания нападающего Конте будет готов отдать в аренду Миши Батшуайи, игра которого не удовлетворяет итальянского специалиста.

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