Конте: "У "Борнмута" очень хорошая команда"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед игрой с "Борнмутом", которая пройдёт сегодня, 28 октября, расхвалил соперника.

"У "Борнмута" очень хорошая команда. Они очень хорошо играют. Мы должны быть внимательны. Это будет очень сложный матч против команды, чьё положение в таблице не соответствует её игре. Они хорошо играли во многих матчах, и иногда им не везло. Мои игроки должны отнестись, как я и сам отношусь, с большим уважением к "Борнмуту" и их очень хорошему тренеру. У меня также будет возможность поприветствовать Аке и Беговича, двух важных игроков нашей команды в прошлом сезоне.

В АПЛ лёгких матчей не бывает. Ты должен быть очень внимателен, играешь ли ты с топ-командой или с командой, которая борется за выживание. Это очень сложная лига. Нужно быть сконцентрированным в каждой игре и, разумеется, нужно затрачивать много энергии в каждом матче", - сказал он.

"Борнмут" идет на 19-й строчке турнирной таблицы АПЛ.

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