Конте: "У "Челси" нет шансов в финале Кубка Англии"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о настрое команды на матч финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед".

Игра пройдет 19 мая.

"Конечно, мы должны многое изменить к следующему матчу. Если мы думаем, что с такой игрой можем выступить в финале Кубка Англии, то у нас нет шансов. Есть шесть дней, чтобы изменить подход, желание бороться. Наши болельщики заслуживают большего", - сказал он.

Напомним, что вчера "Леванте" обыграл "Барселону" со счетом 5:4. | soccernews.ru