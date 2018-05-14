Конте: "У "Челси" нет шансов в финале Кубка Англии"

Теги челсиманчестер юнайтедантонио конте

Конте: "У "Челси" нет шансов в финале Кубка Англии"Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о настрое команды на матч финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед".

Игра пройдет 19 мая.

"Конечно, мы должны многое изменить к следующему матчу. Если мы думаем, что с такой игрой можем выступить в финале Кубка Англии, то у нас нет шансов. Есть шесть дней, чтобы изменить подход, желание бороться. Наши болельщики заслуживают большего", - сказал он.

Напомним, что вчера "Леванте" обыграл "Барселону" со счетом 5:4. | soccernews.ru

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3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
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