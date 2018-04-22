Конте: "У меня нет проблем с Моуринью"

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Конте: "У меня нет проблем с Моуринью"Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался о предстоящей встрече со своим коллегой из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, с которым у него был конфликт, в финале Кубка Англии.

"С Жозе мы уже выяснили ситуацию. Это самое главное. Между ним и мной нет проблем. Я думаю, что этот финал - игра между двумя великими командами: "Манчестер Юнайтед" и "Челси", - цитирует наставника "аристократов" goal.com.

Напомним, сегодня "Челси" обыграл "Саутгемптон" в полуфинале Кубка Англии. | soccernews.ru

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