Конте: "У нас будет всего день на подготовку к матчу с "Сити", и я считаю это неправильным"

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Конте: "У нас будет всего день на подготовку к матчу с "Сити", и я считаю это неправильным"Главный тренер "Челси" Антонио Конте недоволен тем, что игра с "Манчестер Сити" в рамках АПЛ состоится в субботу, 30 октября.

"Сейчас для нас самое главное - отдохнуть и набраться сил, чтобы максимально восстановиться к субботе. У нас не слишком много времени для этого.

Считаю, что в этой ситуации мы находимся в менее выгодном положении, поэтому при подготовке к игре мне придется учитывать разницу в состоянии команд. "Сити" играл вчера дома, тогда как мы вряд ли вернемся в Лондон раньше четырех утра четверга.

У нас будет всего день на подготовку к матчу, и я считаю это неправильным. После этих выходных запланирован международный перерыв и не будет других игр. Я удивлен, что такой большой матч назначен на субботу, и не понимаю, почему сделано именно так.

Мы хотим быть готовыми к игре, чтобы продемонстрировать свой лучший футбол. У "Сити" очень сильная команда. Они много забивают, одерживают победу за победой и находятся в превосходной форме. Мы постараемся максимально отдохнуть, поскольку в английском чемпионате в каждом матче необходимо выкладываться по полной.

Поговорю с игроками о том, насколько им удастся восстановиться. В играх такого уровня расходуется море физических и моральных сил. Именно поэтому обсужу состояние с каждым из футболистом, чтобы принять оптимальное решение в интересах команды", — сказал Конте.

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