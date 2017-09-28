Конте: "У нас будет всего день на подготовку к матчу с "Сити", и я считаю это неправильным"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте недоволен тем, что игра с "Манчестер Сити" в рамках АПЛ состоится в субботу, 30 октября.
"Сейчас для нас самое главное - отдохнуть и набраться сил, чтобы максимально восстановиться к субботе. У нас не слишком много времени для этого.
Считаю, что в этой ситуации мы находимся в менее выгодном положении, поэтому при подготовке к игре мне придется учитывать разницу в состоянии команд. "Сити" играл вчера дома, тогда как мы вряд ли вернемся в Лондон раньше четырех утра четверга.
У нас будет всего день на подготовку к матчу, и я считаю это неправильным. После этих выходных запланирован международный перерыв и не будет других игр. Я удивлен, что такой большой матч назначен на субботу, и не понимаю, почему сделано именно так.
Мы хотим быть готовыми к игре, чтобы продемонстрировать свой лучший футбол. У "Сити" очень сильная команда. Они много забивают, одерживают победу за победой и находятся в превосходной форме. Мы постараемся максимально отдохнуть, поскольку в английском чемпионате в каждом матче необходимо выкладываться по полной.
Поговорю с игроками о том, насколько им удастся восстановиться. В играх такого уровня расходуется море физических и моральных сил. Именно поэтому обсужу состояние с каждым из футболистом, чтобы принять оптимальное решение в интересах команды", — сказал Конте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Челси
|6
|13
|4
|Тоттенхэм
|6
|11
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Хаддерсфилд Таун
|6
|9
|8
|Бернли
|6
|9
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|7
|14
|Эвертон
|6
|7
|15
|Суонси Сити
|6
|5
|16
|Сток Сити
|6
|5
|17
|Лестер Сити
|6
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0