Конте установил клубный рекорд "Интера"
Наставник "Интера" Антонио Конте переписал историю миланского клуба, сообщает Opta.
50-летний итальянец стал первым тренером "нерадзурри", победившим после своего назначения в стартовых пяти турах Серии А.
Напомним, что "Интер" обыграл "Лечче", "Удинезе", "Кальяри", "Милан" и "Лацио".
Конте возглавил "сине-чёрных" 31 мая этого года, заключив трёхлетний контракт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|5
|15
|2
|Ювентус
|5
|13
|3
|Аталанта
|5
|10
|4
|Наполи
|5
|9
|5
|Кальяри
|5
|9
|6
|Рома
|5
|8
|7
|Болонья
|5
|8
|8
|Лацио
|5
|7
|9
|Торино
|4
|6
|10
|Милан
|4
|6
|11
|Сассуоло
|5
|6
|12
|Брешия
|5
|6
|13
|Парма
|5
|6
|14
|Лечче
|5
|6
|15
|Фиорентина
|5
|5
|16
|Хеллас Верона
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
|18
|Удинезе
|5
|4
|19
|СПАЛ
|5
|3
|20
|Сампдория
|5
|3