Конте установил клубный рекорд "Интера"

Наставник "Интера" Антонио Конте переписал историю миланского клуба, сообщает Opta.

50-летний итальянец стал первым тренером "нерадзурри", победившим после своего назначения в стартовых пяти турах Серии А.

Напомним, что "Интер" обыграл "Лечче", "Удинезе", "Кальяри", "Милан" и "Лацио".

Конте возглавил "сине-чёрных" 31 мая этого года, заключив трёхлетний контракт.

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