Конте установил рекорд "Тоттенхэма"

Теги тоттенхэмантонио контестатистика

Конте установил рекорд "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте установил рекорд лондонского клуба по длительности беспроигрышной серии с начала работы.

Под руководством итальянского тренера "Тоттенхэм" не потерпел ни одного поражения в первых семи матчах чемпионата Англии. "Шпоры" добились четырех побед при трех ничьих и в данный момент занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, что 52-летний Конте возглавил "Тоттенхэм" 2 ноября 2021 года.

Не пропустите: Мбаппе ярко высказался о гипотетическом переходе в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Николич может стать тренером ЦСКА

Николич может стать тренером ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов