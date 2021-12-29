Конте установил рекорд "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте установил рекорд лондонского клуба по длительности беспроигрышной серии с начала работы.

Под руководством итальянского тренера "Тоттенхэм" не потерпел ни одного поражения в первых семи матчах чемпионата Англии. "Шпоры" добились четырех побед при трех ничьих и в данный момент занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, что 52-летний Конте возглавил "Тоттенхэм" 2 ноября 2021 года.

Не пропустите: Мбаппе ярко высказался о гипотетическом переходе в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru