Конте установил рекорд "Тоттенхэма"
Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте установил рекорд лондонского клуба по длительности беспроигрышной серии с начала работы.
Под руководством итальянского тренера "Тоттенхэм" не потерпел ни одного поражения в первых семи матчах чемпионата Англии. "Шпоры" добились четырех побед при трех ничьих и в данный момент занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.
Напомним, что 52-летний Конте возглавил "Тоттенхэм" 2 ноября 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18