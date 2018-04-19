Конте уступает только одному тренеру по количеству побед в первых 100 матчах во главе "Челси"

Теги челсиантонио контежозе моуринью

Конте уступает только одному тренеру по количеству побед в первых 100 матчах во главе "Челси"

В перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде победил "Бернли" со счетом 2:1.

Этот матч стал 100-м для Антонио Конте в качестве главного тренера лондонского клуба. В них он одержал 65 побед.

По количеству побед в первых 100 матчах во главе "Челси" итальянский специалист уступает только Жозе Моуринью (72).

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Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

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