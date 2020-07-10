Конте в 2014 году мог возглавить "Спартак"
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе рассказал, как "красно-белые" могли заполучить известного итальянского тренера Антонио Конте.
"Конте отреагировал на интерес "Спартака" отлично! Решили встретиться, я сообщил об этом Леониду Арнольдовичу. Вдруг столкнулся со скептической реакцией. Говорим: "Давайте докажем на деле?". Встретились в закрытом месте. Чтобы никто не видел. Мне Антонио очень понравился! Чёткая позиция, конкретный разговор. Объяснял, как играет. Просто заслушаешься. Но и хватка видна. Я всё думал: "Вот у него с дисциплиной в команде точно порядок". Там Конте был бы фигурой номер один. Для России - важнейший нюанс.
Мы не дошли до обсуждения финансовых условий. Встреча чисто ознакомительная. Одного я не понял - почему бы не спросить Конте про зарплату? Хотя бы из вежливости? Для себя я это выяснил. Скажу так - весь контракт Якина обошёлся "Спартаку" миллиона на два меньше, чем могло быть с Конте. Вдобавок я ещё на встрече объяснил: "Мы строим стадион, акционер тратит огромные деньги. В этом году просядем" - "Понимаю, в Европе то же самое..." Конте был готов работать с той командой, которая есть. Трансферов в течение года не просил. Всё устно проговорили! Но тема даже не дошла до совета директоров", - сообщил Асхабадзе в интервью "СЭ".
Речь идёт о событиях 2014 года, когда Конте готовился к уходу из "Ювентуса". В итоге итальянец возглавил национальную сборную своей страны, а "Спартак" пригласил Мурата Якина.
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