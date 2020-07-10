Конте в 2014 году мог возглавить "Спартак"

Теги спартак москваантонио конте

Конте в 2014 году мог возглавить "Спартак"

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе рассказал, как "красно-белые" могли заполучить известного итальянского тренера Антонио Конте.

"Конте отреагировал на интерес "Спартака" отлично! Решили встретиться, я сообщил об этом Леониду Арнольдовичу. Вдруг столкнулся со скептической реакцией. Говорим: "Давайте докажем на деле?". Встретились в закрытом месте. Чтобы никто не видел. Мне Антонио очень понравился! Чёткая позиция, конкретный разговор. Объяснял, как играет. Просто заслушаешься. Но и хватка видна. Я всё думал: "Вот у него с дисциплиной в команде точно порядок". Там Конте был бы фигурой номер один. Для России - важнейший нюанс.

Мы не дошли до обсуждения финансовых условий. Встреча чисто ознакомительная. Одного я не понял - почему бы не спросить Конте про зарплату? Хотя бы из вежливости? Для себя я это выяснил. Скажу так - весь контракт Якина обошёлся "Спартаку" миллиона на два меньше, чем могло быть с Конте. Вдобавок я ещё на встрече объяснил: "Мы строим стадион, акционер тратит огромные деньги. В этом году просядем" - "Понимаю, в Европе то же самое..." Конте был готов работать с той командой, которая есть. Трансферов в течение года не просил. Всё устно проговорили! Но тема даже не дошла до совета директоров", - сообщил Асхабадзе в интервью "СЭ".

Речь идёт о событиях 2014 года, когда Конте готовился к уходу из "Ювентуса". В итоге итальянец возглавил национальную сборную своей страны, а "Спартак" пригласил Мурата Якина.

Не пропустите: Газизов огласил свои цели на работе в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сезон РПЛ для тренера "Спартака" Тедеско досрочно завершён

Сезон РПЛ для тренера "Спартака" Тедеско досрочно завершён

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов