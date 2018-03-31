Конте: "В Англии никогда не будет легко выигрывать трофеи"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте поделился мыслями о том, насколько сложно завоёвывать трофеи в Англии.

"Каждый тренер хочет бороться за титулы. Честно говоря, если вы хотите легко выигрывать трофеи, то, возможно, проще отправиться в другие страны. В Англии, если вы останетесь здесь, вам никогда не будет легко это сделать" - приводит слова Конте Goal.com.

Напомним, что "Челси" под руководством итальянского специалиста в прошлом сезоне стал победителем АПЛ. В текущем розыгрыше Премьер-лиги "синие" фактически потеряли шансы на чемпионство, но продолжают бороться за Кубок Англии.

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