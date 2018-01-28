Конте: "В Англии ты должен много бороться"

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Конте: "В Англии ты должен много бороться"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился мнением о работе в Англии.

"Когда я был тренером сборной Италии, у меня появилась возможность отправиться в фантастическую страну, в одну из лучших лиг, возможно, в лучшую лигу в мире, чтобы столкнуться с подобной ситуацией (в турнирной таблице) и максимально ей насладиться.

Если хочешь простой жизни, ты выбираешь простой путь. Если ты приехал и работаешь тренером в Англии, то у тебя не будет легкой жизни. В каждой игре ты должен серьезно сражаться. Играешь ли ты в Кубке Англии или в АПЛ. Всегда одно и то же – ты должен много бороться.

Несомненно, по большей части я получаю здесь удовольствие. Я очень горжусь тем, чего добился, поскольку, чтобы работать в таком ключе, необходимо по-настоящему гордиться тем, что мы делаем – я и мои игроки", - приводит слова Конте официальный сайт клуба.

Напомним, что после 24 туров "Челси" занимает третье место в Премьер-лиге и на 15 очков отстает от лидирующего "Манчестер Сити".

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