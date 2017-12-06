Конте: "В АПЛ работают отличные тренеры, и нынешний розыгрыш Лиги Чемпионов это подтверждает"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал успех английских клубов в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"То, что пять английских клубов выступят в плей-офф Лиги Чемпионов, говорит о том, насколько высок уровень АПЛ. В АПЛ работают отличные тренеры, и нынешний розыгрыш Лиги Чемпионов это подтверждает. Нам было трудно, но многим другим английским командам было легко выйти в следующий раунд" - приводит слова Конте 101greatgoals.

Отметим, что на данный момент в 1/8 финала пробились 4 английских клуба, "Ливерпулю" сегодня предстоит сыграть со "Спартаком".

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