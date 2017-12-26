Конте: "В этом сезоне удача могла бы улыбаться нам и чаще"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу над "Брайтоном" (2:0).

"В первом тайме у нас были отличные шансы забить, но мы ими не воспользовались. В этом сезоне нам приходится сложно, потому что соперники обороняются против нас вдесятером.

Во втором тайме мы действовали неплохо, создали большое число моментов. Это было хорошее выступление. Мы находимся в хорошей форме, нужно продолжать в том же духе.

Текущий сезон отличается от прошлого. В прошлой кампании мы часто побеждали и нам немного везло - в играх с "Вест Бромвичем", "Сандерлендом". В этом сезоне удача могла бы улыбаться нам и чаще" - приводит слова Конте ВВС.

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