Конте: "В игре против "Барселоны" важно выложиться на 120%"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался о будущих матчах своей команды против каталонской "Барселоны" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Это жеребьевка, и наш настрой должен быть позитивным, поскольку и так понятно, что на этой стадии турнира нужно быть готовым к противостоянию с любой командой, в том числе и с "Барселоной". В том, что мы должны будем сыграть сначала дома, а затем на выезде, невозможно увидеть какое-либо преимущество. В противостоянии с "Барселоной" важно выложиться на 120% ", - цитирует наставника "аристократов" sport.es.

Напомним, предстоящие матчи против "Челси" прокомментировал Амор. | soccernews.ru