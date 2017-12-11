Конте: "В игре против "Барселоны" важно выложиться на 120%"

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Конте: "В игре против "Барселоны" важно выложиться на 120%"Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался о будущих матчах своей команды против каталонской "Барселоны" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Это жеребьевка, и наш настрой должен быть позитивным, поскольку и так понятно, что на этой стадии турнира нужно быть готовым к противостоянию с любой командой, в том числе и с "Барселоной". В том, что мы должны будем сыграть сначала дома, а затем на выезде, невозможно увидеть какое-либо преимущество. В противостоянии с "Барселоной" важно выложиться на 120%", - цитирует наставника "аристократов" sport.es.

Напомним, предстоящие матчи против "Челси" прокомментировал Амор. | soccernews.ru

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