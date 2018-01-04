Конте: "В моей карьере мне редко предоставляли игроков, которых я просил"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался о трансферных планах своего клуба на январь.

"Я не стремлюсь к высоким запросам, тем более, что в моей карьере мне редко предоставляли игроков, которых я просил. Я всегда оказывался в клубах, которые проводили программу жесткой экономии. Я просто пытаюсь выполнять свою работу. Если кто-то будет подписан, хорошо, если этого не случится, тогда это тоже хорошо. Я должен продолжить свою работу, в любом случае", - цитирует наставника "аристократов" Football Italia.

Напомним, в центральном матче 22-го тура АПЛ "Челси" упустил победу над "Арсеналом". | soccernews.ru