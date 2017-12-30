Конте: "В настоящий момент судьба чемпионства не зависит от нас"

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Конте: "В настоящий момент судьба чемпионства не зависит от нас"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте дал комментарии после матча 21-го тура АПЛ против "Сток Сити".

"Отличная игра, мы хорошо начали матч и забили два быстрых гола. Команда опять не пропустила, сегодня было много позитивных моментов. При этом мы понимаем, что должны продолжать работу, чтобы играть ещё лучше. Впереди сложный матч против "Арсенала". Каждая победа важна, сегодня было важно взять три очка, чтобы продолжить нашу серию. В настоящий момент судьба чемпионства не зависит от нас. Будем честны, "Манчестер Сити" набрал фантастический ход. Нам остаётся делать всё возможное, чтобы побеждать в каждом матче. Посмотрим, что произойдёт в конце сезона" - цитирует Конте BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Челси" - "Сток Сити". | http://soccernews.ru

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