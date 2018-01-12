Конте: "В обычной ситуации Санчес стоил бы 100 миллионов евро"

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Конте: "В обычной ситуации Санчес стоил бы 100 миллионов евро"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте оценил игру нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

"Санчес это прекрасный игрок. Он знает, что в первый год моей работы в "Ювентусе" я хотел купить его, но он выбрал "Барселону". Алексис знает, что я восхищаюсь его игрой. Если "Манчестер Сити" хочет купить его, то они это сделают. У этого клуба нет финансовых ограничений. Уверен, что это будет отличный трансфер для них. Санчес является топовым футболистом, которого можно купить за небольшие деньги. А в обычной ситуации он стоил бы 100 миллионов евро", - приводит слова Конте Goal.com.

Напомним, что "Манчестер Сити" предлагает за 29-летнего Санчеса 23 миллиона евро, но "Арсенал" хочет получить за него не менее 40 миллионов. Также форвардом интересуется "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Арсенал" продаст Санчеса, если найдет ему замену. | http://soccernews.ru

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