Конте в очередной раз прокомментировал информацию о переходе Месси в "Интер"
Наставник миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал вновь появившуюся информацию о том, что капитан "Барселоны" Лионель Месси продолжит карьеру в итальянском клубе.
"Считаю, что это довольно невероятно! Я крепко держусь за своих игроков, так как они отдают все свои силы, могу это гарантировать. Было бы легче перенести собор Дуомо, чем оформить переход Месси в "Интер", - цитирует Football Italia Конте.
Ранее "Интер" в очередной раз намекнул на переход игрока в клуб.
В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
А еще: Моратти: "Отец Месси купил дом в Милане, рядом с офисом "Интера"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14