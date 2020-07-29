Конте в очередной раз прокомментировал информацию о переходе Месси в "Интер"

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Конте в очередной раз прокомментировал информацию о переходе Месси в "Интер"

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал вновь появившуюся информацию о том, что капитан "Барселоны" Лионель Месси продолжит карьеру в итальянском клубе.

"Считаю, что это довольно невероятно! Я крепко держусь за своих игроков, так как они отдают все свои силы, могу это гарантировать. Было бы легче перенести собор Дуомо, чем оформить переход Месси в "Интер", - цитирует Football Italia Конте.

Ранее "Интер" в очередной раз намекнул на переход игрока в клуб.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

А еще: Моратти: "Отец Месси купил дом в Милане, рядом с офисом "Интера"| http://soccernews.ru
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