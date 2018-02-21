Конте: "В ответном матче попытаемся сделать что-то невероятное"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте поделился ожиданиями от ответной игры 1/8 финала Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны".

"Мы знаем, что команда соперника - очень сильна, они - фантастические. Итоговый результат противостояния остается открытым. Нам будет очень сложно, но наша работа дает нам уверенность, чтобы попытаться сделать что-то невероятное в ответном матче", - цитирует наставника "аристократов" ВВС.

Напомним, Конте назвал игру "Челси" почти идеальной. | soccernews.ru