Конте: "В прошлом мы с Моуринью наговорили разных вещей"

Теги челсиманчестер юнайтедантонио контежозе моуринью

Конте: "В прошлом мы с Моуринью наговорили разных вещей"Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался о предстоящем матче 28-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед". Игра пройдет 25 февраля.

По словам итальянца, его не интересует тема противостояния с Жозе Моуринью.

"Мы должны понимать, что с нынешнего момента и до конца сезона каждый матч очень важен. Набрать три очка будет важно для нас и для "Юнайтед". Борьба за попадание в Лигу чемпионов в самом разгаре, много выдающихся команд борются за нее, и кому-то придется проиграть.

Необходимо начать матч с единственной мыслью – постараться набрать три очка. Если обладаешь психологией победителя, то стараешься добиться единственно приемлемого результата и одержать победу. Многое может случиться в игре. Ничья с "МЮ" может быть хорошим результатом, но только после того, как ты попытался сыграть на победу. В прошлом сезоне мы там проиграли, так что необходимо сыграть очень внимательно.

У них есть множество фантастических игроков, их команда также сильна физически. Мы должны сыграть очень внимательно, потому что в матчах с "Ман Юнайтед" может случиться что угодно. Это большой матч для нас, и мы должны выложиться на 120 процентов своих возможностей, мы хотим постараться набрать 3 очка, это будет сложно, но мы должны постараться.

В прошлом мы оба наговорили разных вещей. Для меня все в порядке, и я не интересуюсь этой темой. Я не заинтересован в этом", - отметил он.

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Жозе и Антонио поспорили кто лучше. Лучше оказался Пеп.

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