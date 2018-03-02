Конте: "В следующем сезоне "Манчестер Сити" станет еще лучше"

Наставник "Челси" Антонио Конте, в преддверии матча с "Манчестер Сити", отдал должное "горожанам".

"Манчестер Сити" проводит прекрасный сезон. У этого клуба прекрасные финансовые возможности. Уверен, что в следующем сезоне они станут еще лучше" - приводит слова Конте Daily Star.

Поединок между "Манчестер Сити" и "Челси" состоится 4 марта.

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