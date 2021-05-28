Конте ведёт переговоры с "Реалом"
Известный итальянский тренер Антонио Конте может возглавить мадридский "Реал", утверждает журналист Никола Скира.
По его информации, стороны уже ведут переговоры о контракте до июня 2023 года.
Сообщается, что интерес к 51-летнему наставнику проявляют и другие клубы, однако для него вариант с "бланкос" в приоритете.
Напомним, что "Реал" ищет замену Зинедину Зидану, который в среду покинул пост главного тренера команды. Сам Конте днём ранее ушёл из миланского "Интера".
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