Конте ведёт переговоры с "Реалом"

Фото инстаграм Антонио Конте

Известный итальянский тренер Антонио Конте может возглавить мадридский "Реал", утверждает журналист Никола Скира.

По его информации, стороны уже ведут переговоры о контракте до июня 2023 года.

Сообщается, что интерес к 51-летнему наставнику проявляют и другие клубы, однако для него вариант с "бланкос" в приоритете.

Напомним, что "Реал" ищет замену Зинедину Зидану, который в среду покинул пост главного тренера команды. Сам Конте днём ранее ушёл из миланского "Интера".

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