Конте: "Венгер очень хороший тренер"

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Конте: "Венгер очень хороший тренер"

Наставник "Челси" Антонио Конте в преддверии матча за Суперкубок Англии поговорил о тренере "Арсенала" Арсене Венгере.

"Я считаю Венгера одним из лучших тренеров в мире. Думаю, это действительно так, он очень хороший тренер. У него было много времени, чтобы построить свою команду. Это правильный выбор для них. И я не удивляюсь этому, ведь Арсен является одним из лучших тренеров в мире, а "Арсенал" - одним из лучших клубов.

У их команды такой же потенциал, как в прошлом сезоне. В прошлом сезоне они были готовы к матчам в Премьер-лиге, в Лиге чемпионов, в Кубке Англии. Они не потеряли футболистов. Зато они еще купили Ляказетта, чем усилили команду. Всех остальных они смогли сохранить. Помните, что у них есть такие игроки, как Алексис Санчес и Месут Озил. У "Арсенала" действительно хороший состав" - приводит слова Конте The Guardian.

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