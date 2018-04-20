Конте: "Венгер заслуживает уважения от всего футбольного мира"

Теги антонио контеарсен венгерчелсиарсенал лондон

Конте: "Венгер заслуживает уважения от всего футбольного мира"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался по поводу решения наставника "Арсенала" Арсена Венгера покинуть свой пост.

"Думаю, мы все должны уважать Венгера за его карьеру в "Арсенале". Они с Фергюсоном - два уникальных тренера, которые так долго работали в своих клубах. 22 года в "Арсенале" - это невероятно. Арсен - один из тренеров, которые значительно повлияли на футбол. Его команда всегда стремилась играть в креативный и атакующий футбол, а также завоёвывала трофеи. Венгер заслуживает величайшего уважения не только от болельщиков "Арсенала", но и от всего футбольного мира" - сказал Конте.

Напомним, что 68-летний Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством "канониры" выиграли 17 трофеев. 

Не пропустите: Владелец "Арсенала" прокомментировал решение Венгера покинуть клуб. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"

Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 34 52
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов