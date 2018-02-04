Конте: "Венгера тоже критикуют, но после 20 лет работы, а не через полтора года"

Главный тренер "Челси" Антонио Челси болезненно относится к слухам о своем уходе из команды.

"Не понимаю, почему журналисты не давят на других наставников. Для меня это не проблема, так как я не читаю газет и не сижу в интернете. У меня сложились не лучшие отношения с британскими СМИ. Хотел бы я увидеть хотя бы одного журналиста, который не говорил бы о моей отставке. Венгера также критикуют, но после 20 лет работы, а не через полтора года. В минувшем сезоне мы были "темной лошадкой", но стали чемпионами. А в нынешнем сезоне меня уже отправляют в отставку. Я уважаю свой контракт и хочу продолжить работу", - приводит слова Конте Goal.com.

Ранее сообщалось, что Конте может быть отправлен в отставку из-за конфликта с руководством клуба.

Не пропустите: Баркли не поможет "Челси" в матче с "Уотфордом". | http://soccernews.ru