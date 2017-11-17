Конте вернул Давида Луиза в состав "Челси"

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Конте вернул Давида Луиза в состав "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте вернул защитника Давида Луиза в основной состав команды, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 30-летний бразилец может сыграть в матче 12-го тура АПЛ против "Вест Бромвича".

Напомним, что ранее Конте отстранил Луиза от тренировок с основной, из-за чего центрбек пропустил игру с "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Конте: "Если хотим догнать "Манчестер Сити", то должны побеждать в каждой игре". | http://soccernews.ru

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