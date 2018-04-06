Конте: "Виалли мой друг, но я не говорил с ним уже около года"

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Конте: "Виалли мой друг, но я не говорил с ним уже около года"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал слова Джанлуки Виалли.

"Это неправда. Джанлука мой друг, но я не говорил с ним уже около года. Это неправда. Мне сложно, и я с начала сезона слышу много спекуляций относительно моего будущего и то, как люди это обсуждают.

Единственное, что соответствует действительности - это моя приверженность клубу. У меня контракт с "Челси". Я много работаю для этого клуба. Это правда. Все остальное - нет" - приводит слова Конте Sky Sports.

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