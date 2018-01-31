Конте вновь раскритиковал календарь АПЛ

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Конте вновь раскритиковал календарь АПЛГлавный тренер "Челси" Антонио Конте расстроен тем, что его команда будет играть с "Борнмутом" в последний день трансферного окна. 

"Челси" ждет большое испытание. Трансферное окно закрывается, и многие причины могут отвлекать. Но я очень доволен, потому что у меня есть игроки, способные серьезно сосредоточиться. Это неправильно – проводить матч в одно время с закрытием трансферного рынка. Может возникнуть ситуация, когда игроки пребывают в замешательстве. Тот, кто решает эти вопросы в будущем, должен немного поразмыслить, прежде чем подготовить расписание. Есть много тренеров, которым не нравится проводить матч одновременно с крайним сроком закрытия трансферного окна", - отметил он.

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2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
8 Лестер Сити 25 34
9 Эвертон 25 31
10 Борнмут 25 28
11 Вест Хэм Юнайтед 25 27
12 Уотфорд 24 26
13 Кристал Пэлас 25 26
14 Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Брайтон & Хоув Альбион 25 24
16 Хаддерсфилд Таун 25 24
17 Саутгемптон 25 23
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