Конте вновь раскритиковал календарь АПЛ

Главный тренер "Челси" Антонио Конте расстроен тем, что его команда будет играть с "Борнмутом" в последний день трансферного окна.

"Челси" ждет большое испытание. Трансферное окно закрывается, и многие причины могут отвлекать. Но я очень доволен, потому что у меня есть игроки, способные серьезно сосредоточиться. Это неправильно – проводить матч в одно время с закрытием трансферного рынка. Может возникнуть ситуация, когда игроки пребывают в замешательстве. Тот, кто решает эти вопросы в будущем, должен немного поразмыслить, прежде чем подготовить расписание. Есть много тренеров, которым не нравится проводить матч одновременно с крайним сроком закрытия трансферного окна", - отметил он.

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