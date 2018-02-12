Конте: "Восхищаюсь Луисом Энрике"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте рассказал о своем отношении к испанскому коллеге Луису Энрике, который рассматривается в качестве главного кандидата на пост нового наставника "аристократов".

"Я знаю его. Мы играли друг против друга, и он действительно - хороший человек. Когда я был тренером "Ювентуса", он работал в "Роме". Я восхищаюсь Луисом Энрике, он - фантастический тренер. Он достиг своих целей с "Барселоной", а в "Роме" у него была хорошо организованная команда. Я могу долго говорить о нем очень хорошие вещи, как о человеке и тренере", - цитирует 48-летнего специалиста Express.

Напомним, сегодня "Челси" сыграет против "Вест Бромвича". | soccernews.ru