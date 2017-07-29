Конте: "Возможно, в будущем потеряю силы и буду более спокойным и усидчивым"

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Конте: "Возможно, в будущем потеряю силы и буду более спокойным и усидчивым"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал свое активное поведение во время матчей.

"После завершения игр я уничтожен. Думаю, что во время матча теряю два-три килограмма. Я пытаюсь передать всю свою страсть своей работе. Знаю, что в будущем это будет очень трудно, поскольку для этого нужно иметь много сил. Возможно, в будущем потеряю силы и буду более спокойным и усидчивым.

Если вы видели меня в качестве игрока, то знаете, что я всегда проявлял большую страсть. На поле я боролся и преодолевал сложности с сердцем. У меня был средний футбольный талант, из-за чего приходилось много работать, чтобы преодолеть это ограничение. Думаю, это передалось и моей тренерской карьере, в которой у меня больше таланта, чем в игровой" - приводит слова Конте The Telegraph.

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