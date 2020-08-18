Конте впервые в тренерской карьере сыграет в еврокубковом финале

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте в ближайшую пятницу в первый раз сразится за евротрофей в качестве тренера.

Ранее лучшим результатом в карьере 51-летнего итальянца были полуфинал Лиги Европы и четвертьфинал Лиги Чемпионов. Оба случая - у руля "Ювентуса".

В этом сезоне "Интер" Конте дошёл до финала ЛЕ, где сыграет с "Севильей".

Право побороться за золото "нерадзурри" получили в понедельник, разгромив "Шахтёр" со счётом 5:0.

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