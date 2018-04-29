Конте встал на защиту "Челси" после заявления Моуринью
Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте встал на защиту своего клуба после заявления одного из своих предшественников Жозе Моуринью, высказавшегося об уходе со "Стэмфорд Бридж" нынешнего вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
"Все не так просто. Нужно учитывать форму Салаха 4-5-годичной давности, а не то, как он играет сейчас. Сегодняшний Салах добился значительного прогресса. Он усовершенствовал многие игровые качества. Полученный опыт в Италии стал очень важным для него. Я уверен, что сейчас он - совсем другой игрок, чем был в прошлом. Вот почему это сравнение кажется мне очень сложным", - цитирует наставника "аристократов" Le 10 Sport.
Напомним, Конте прокомментировал победу над "Суонси". | soccernews.ru
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|74
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|34
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|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
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|57
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|Бернли
|36
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|8
|Эвертон
|36
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|Лестер Сити
|35
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|Ньюкасл Юнайтед
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|11
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|36
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|36
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|Уотфорд
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|35
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|Суонси Сити
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|Саутгемптон
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