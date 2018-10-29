Конте выдвинул первое требование "Реалу"

2 Теги реал мадридантонио контефлорентино перес

Конте выдвинул первое требование "Реалу"Известный итальянский тренер Антонио Конте выдвинул свое первое требование мадридскому "Реалу", информирует El Mundo Deportivo.

Так, согласно сведениям издания, 49-летний специалист желает получить от президента королевского клуба Флорентино Переса гарантий своего беспрекословного управления командой. Итальянец намерен установить в раздевалке "сливочных" строгие правила, которые бы не подвергались сомнениям ни со стороны их руководства, ни ведущих игроков.

Напомним,  Рамос прокомментировал возможный приход в "Реал" Конте. | soccernews.ru

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Комментарии

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Красава

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Chavichus

Вот за это требование он и не подойдёт.

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