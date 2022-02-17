Конте выразил недовольство январской трансферной кампанией "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте высказал свое разочарование трансферной кампанией "шпор" в январское ТО.



"Четыре важных игрока команды ушли в январе, двое пришли. Так что, даже численно на бумаге, мы, возможно, ослабли, вместо того, чтобы усилиться.

"Тоттенхэм" ищет молодых футболистов, которых сможет развивать, а не игроков, которые готовы. В этом и дело", - сказал итальянский специалист.

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